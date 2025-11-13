Стоимость социальных проездных подрастет в Волгоградской области

Стоимость социальных проездных более чем в полтора раза увеличится в Волгоградской области, а на некоторых видах транспорта — еще больше. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.
Месячный льготный проездной для проезда в городском автобусе с 1 декабря будет стоить 350 рублей вместо прежних 200. Проезд в общественном электротранспорте — 430 рублей, тогда как постановлением обладминистрации от 26 января 2009 года № 8-п его размер был установлен в 250 рублей, а для проезда на обычном и скоростном трамваях — 280 рублей.
Социальный проездной в пригородном автобусе, которым по большей части пользуются дачники, обойдется волгоградцам в 530 рублей против 300. Прогулки в течение месяца на водном внутреннем транспорте будут стоить для льготников 630 рублей, ранее — 410.
Льготный проездной на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на расстояние до 70 километров включительно будет стоить 370 рублей; до 150 километров — 2 660 рублей; до 200 километров — 3 500 рублей. Ранее их стоимость составляла 260 рублей, 1 950 рублей и 2 600 рублей соответственно.
«Стоимость социального проездного билета для проезда на автомобильном, городском электрическом, внутреннем водном и пригородном железнодорожном транспорте в Волгоградской области не повышалась с 2016 года. Их новая цена сравнима с ценами, установленными в других регионах страны, в частности, Краснодарском крае, Нижегородской, Саратовской и Тверской областях», — уточняют в облкомдортрансе.
