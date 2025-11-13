Стоимость социальных проездных подрастет в Волгоградской области

Месячный льготный проездной для проезда в городском автобусе с 1 декабря будет стоить 350 рублей вместо прежних 200. Проезд в общественном электротранспорте — 430 рублей, тогда как постановлением обладминистрации от 26 января 2009 года № 8-п его размер был установлен в 250 рублей, а для проезда на обычном и скоростном трамваях — 280 рублей.