В Кремле не исключили возможности проведения встречи Путина и Трампа

Встреча президентов так и не состоялась. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, из-за «подковерных докладов», которые получал Трамп. Однако встреча до сих пор стоит на повестке дня, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает RT.