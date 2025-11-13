Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле не исключили возможности проведения встречи Путина и Трампа

В Кремле не исключили возможности проведения Будапештского саммита. О возможности саммита на высшем уровне сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Ушаков оценил возможность проведения Будапештского саммита.

В Кремле не исключили возможности проведения Будапештского саммита. О возможности саммита на высшем уровне сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Будапештский саммит еще возможен, почему нет?», — сказал Ушаков, не обозначив даты. Его слова передает корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

Ранее Дональд Трамп допускал возможность встречи с Владимиром Путиным. В качестве возможных площадок для переговоров рассматривались три известных объекта в Будапеште. Среди них — национальный стадион «Пушкаш Арена». Где могла пройти встреча глав России и США — в материале URA.RU.

Встреча президентов так и не состоялась. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, из-за «подковерных докладов», которые получал Трамп. Однако встреча до сих пор стоит на повестке дня, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, передает RT.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше