Сергей Жилин рассказал историю о невероятной связи с мэтром Алексеем Козловым

Сергей Жилин, выступая с торжественной речью, поделился с гостями вечера удивительной историей о символической связи с Алексеем Козловым. Он рассказал, что более полувека назад, 12 ноября 1973 года, мэтр создал первый состав легендарного «Арсенала» в помещении Дворца культуры «Москворечье». А спустя десять лет, по волшебному стечению обстоятельств, в этих же стенах начинал свой творческий путь и сам Жилин. Признавая огромное влияние Козлова, пианист отметил: «Он проложил дорогу прямо в моём сердце».