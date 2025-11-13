«Сильные женщины никому не нравятся»: Дарига Бадыкова написала пост-откровение

Новый пост Дариги Бадыковой в Instagram навел на размышление многих ее подписчиков. Продюсер и актриса фильма «Ыстық ұя», а также звезда сериала «Келінжан» решила пооткровенничать. «Сильные женщины никому не нравятся. Потому что они ни к кому не обращаются и ничего не ждут от других. Все делают своими силами и сердцем. Я тоже такая. Я не прошу никого, что-либо найти и достать. Мне чуждо просить у кого-то что-то. Для меня жизнь — общее пространство, а я люблю делиться и быть полезной», — отметила она. Однако быть сильной женщиной нелегко, считает актриса. Всегда находятся критики, которые «оценят» твои дела. «Закон жизни таков: если ты жертва, тебя хотят пожалеть, а если сильная, то это мало кому по нраву. Люди не понимают сильных женщин, их не хвалят, не поддерживают, потому что сильная женщина, как зеркало, отражает их слабость», — продолжила Бадыкова. Дарига признается, что быть слабой ей не позволяет гордость. «Да я сильная. Если не считать тех моментов, когда я плачу, никому не показывая этого», — резюмировала она.