В Омске 13 декабря Корешков встретится с Недзельским на турнире SFC-12

В октагон против омича выйдет боец из Польши Пётр Недзельский.

Источник: Om1 Омск

Организаторы омского турнира смешанных единоборств SFC-12 раскрыли интригу главного боя вечера: ученик Александра Шлеменко, чемпион мира по ММА по версии Bellator Андрей Корешков (STORM Shlemenko Fight Team) подерётся с польским спортсменом Петром Недзельским — экс-бойцом Bellator и чемпионом промоушена Babilion в полусреднем весе.

Турнир пройдёт 13 декабря в 17:00 на G-Drive Арене в Омске. Карта включает 13 поединков с участием бойцов из России, Бразилии, Египта, Армении и Узбекистана. Подготовку «Спартанца» традиционно ведёт на базе школы единоборств «ШТОРМ».

Продажа билетов открыта: цены стартуют от 400 ₽ на краях трибун, центральные сектора — от 1 500 до 4 000 ₽, дальние места у ограждения — в том же диапазоне, партер у октагона — от 8 000 до 15 000 ₽.