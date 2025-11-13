Ричмонд
Как в Казахстане восстановить свидетельство о рождении за три дня

В пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” сегодня, 13 ноября 2025 года, рассказали о том, как действовать в случае потери свидетельства о рождении, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Одна из жительниц Казахстана обратилась к специалистам с вопросом. Он звучал следующим образом:

«Я потеряла свидетельство о рождении ребенка? Куда можно обратиться и как получить новое?».

Как оказалось, в случае утери свидетельства о рождении можно получить дубликат документа.

«Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН) или подать заявку онлайн через портал электронного правительства. При себе нужно иметь удостоверение личности».НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.

Также отмечено, что повторное свидетельство выдается в течение трех рабочих дней.