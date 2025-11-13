Как в Казахстане восстановить свидетельство о рождении за три дня

Одна из жительниц Казахстана обратилась к специалистам с вопросом. Он звучал следующим образом:
«Я потеряла свидетельство о рождении ребенка? Куда можно обратиться и как получить новое?».
Как оказалось, в случае утери свидетельства о рождении можно получить дубликат документа.
«Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН) или подать заявку онлайн через портал электронного правительства. При себе нужно иметь удостоверение личности».НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.
Также отмечено, что повторное свидетельство выдается в течение трех рабочих дней.