Омичам предлагают купить «Новый год в кругу семьи» за 50 тысяч рублей

На «Авито» появилось необычное предложение для тех, кто не хочет встречать Новый год в одиночестве. Омичам предлагают провести праздничную ночь в кругу большой семьи, которая обещает создать домашнюю атмосферу и провести гостей через традиции семейного праздника.
В объявлении семья описывает себя как «большую, шумную и гостеприимную», отмечая, что в просторной квартире площадью 100 кв. м хватит места для совместного ужина, игр и танцев.
Гостям предлагают:
домашний ужин с большим количеством блюд, главным из которых станет фирменный бешбармак; чтение стихов у ёлки и сладкий подарок за участие; загадать желания под бой курантов; дружескую атмосферу, где гостей принимают как членов семьи.
Для желающих предусмотрена и опция «продолжения банкета» 1 января.
Стоимость участия в таком праздничном вечере составляет 50 тысяч рублей.