Омичам предлагают купить «Новый год в кругу семьи» за 50 тысяч рублей

На «Авито» появилось необычное предложение для тех, кто не хочет встречать Новый год в одиночестве. Омичам предлагают провести праздничную ночь в кругу большой семьи, которая обещает создать домашнюю атмосферу и провести гостей через традиции семейного праздника.