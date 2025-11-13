Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам предлагают купить «Новый год в кругу семьи» за 50 тысяч рублей

Для желающих предусмотрена и опция «продолжения банкета» 1 января.

Источник: Om1 Омск

На «Авито» появилось необычное предложение для тех, кто не хочет встречать Новый год в одиночестве. Омичам предлагают провести праздничную ночь в кругу большой семьи, которая обещает создать домашнюю атмосферу и провести гостей через традиции семейного праздника.

В объявлении семья описывает себя как «большую, шумную и гостеприимную», отмечая, что в просторной квартире площадью 100 кв. м хватит места для совместного ужина, игр и танцев.

Гостям предлагают:

домашний ужин с большим количеством блюд, главным из которых станет фирменный бешбармак; чтение стихов у ёлки и сладкий подарок за участие; загадать желания под бой курантов; дружескую атмосферу, где гостей принимают как членов семьи.

Для желающих предусмотрена и опция «продолжения банкета» 1 января.

Стоимость участия в таком праздничном вечере составляет 50 тысяч рублей.