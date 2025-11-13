Службы 101 и 112 объединились в Астане

«Мы формируем единую и современную систему реагирования. Астана — первый этап, далее эта модель будет внедряться во всех регионах страны. Наша задача, чтобы каждый звонок получал быстрый и профессиональный отклик, независимо от того, где находится человек», — отметил министр по ЧС РК Чингис Аринов, ознакомившись с работой обновленного центра.