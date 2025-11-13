Ричмонд
Службы 101 и 112 объединились в Астане

В Астане провели модернизацию Центра планирования и оперативного управления служб 101 и 112 Департамента по чрезвычайным ситуациям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщают в МЧС РК, в результате модернизации обновлено оборудование, внедрены современные цифровые средства связи, создан единый операторский зал с видеостенами, интегрированными с городской системой видеонаблюдения «Сергек».

Обновлены помещения для круглосуточного дежурства и отдыха сотрудников, что позволило повысить скорость обработки вызовов и улучшить координацию экстренных служб. Отмечается, что ежегодно диспетчеры «112» принимают около 750 тысяч звонков от жителей столицы.

«Мы формируем единую и современную систему реагирования. Астана — первый этап, далее эта модель будет внедряться во всех регионах страны. Наша задача, чтобы каждый звонок получал быстрый и профессиональный отклик, независимо от того, где находится человек», — отметил министр по ЧС РК Чингис Аринов, ознакомившись с работой обновленного центра.

Поэтапное объединение служб «101» и «112» запланировано на 2026 год. Ведется разработка нормативных документов и подготовка универсальных диспетчеров.