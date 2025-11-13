С начала года в общественном транспорте Омска поймали 558 безбилетников

Сегодня, 13 ноября, на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты Омского горсовета и специалисты мэрии обсудили работу общественного транспорта и эффективность борьбы с безбилетниками.
Как сообщили в горсовете, на омских «зайцев» было составлено 558 административных протоколов, сумма оплаченных ими штрафов составила 167 400 рублей. Большая часть этой суммы была выплачена безбилетниками добровольно. Выявила безбилетников служба контроля в составе муниципальных предприятий транспорта.
Как отметил председатель профильного комитета горсовета Юрий Арчибасов, несмотря на то, что по инициативе депутатов штраф за безбилетный проезд по инициативе депутатов был увеличен до тысячи рублей, число «зайцев» по сравнению с предыдущими годами в Омске увеличилось.
«Поэтому наша работа заключается еще и в разъяснении важности для граждан обязательного внесения платы за использование общественного транспорта. Мы обсудили вопросы о создании Службы контроля в одном из департаментов. Предложение администрации мы ждем на следующем заседании комитета», — сказал Арчибасов.
Кроме того, на комитете было принято решение о создании двух рабочих групп по работе общественного транспорта и организации платных парковок на муниципальной земле.