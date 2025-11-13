Что делать, если дома холодно?

Отопление дали, а дома всё равно очень холодно, что делать?
Как рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, есть норма, обозначающая уровень температуры в жилье, — Постановление Правительства РФ № 354. Согласно ему, в обычных комнатах температура не должна опускаться ниже +18°C. Для угловых квартир этот показатель выше — не меньше +20°C.
Если эти критерии нарушены, по словам специалиста, первым делом следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, желательно письменно — через мобильное приложение «Госуслуги. Дом» и дополнительно зафиксировав звонок в аварийно-диспетчерскую службу. Важно записать номер заявки и имя диспетчера.
Коммунальщики обязаны прийти и составить акт с указанной реальной температурой. Если этого не произойдёт в течение двух часов, документ можно оформить самостоятельно, пригласив пару соседей и председателя совета дома. Такой акт станет основанием для дальнейших действий.
При этом в письме эксперт советует требовать не только устранения проблемы, но и перерасчёта платы за некачественную услугу. Если УК не ответила или её ответ вас не устроил, следующим шагом будет обращение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Там проведут проверку и, при необходимости, выдадут предписание коммунальщикам.
«В случаях, когда это не помогает, можно обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру или даже в суд. Закон “О защите прав потребителей” даёт возможность требовать не только перерасчёта, но и компенсации морального вреда. Главное — собрать все документы и подтверждения ваших обращений», — заключил Дмитрий Бондарь.