Что делать, если дома холодно?

При этом в письме эксперт советует требовать не только устранения проблемы, но и перерасчёта платы за некачественную услугу. Если УК не ответила или её ответ вас не устроил, следующим шагом будет обращение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Там проведут проверку и, при необходимости, выдадут предписание коммунальщикам.