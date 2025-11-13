Ричмонд
Омичке предложили скидку на ремонт машины после укуса собаки

По решению суда хозяйка пса должна выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей.

Омские судебные приставы сообщили в четверг, 13 ноября 2025 года, о взыскании с местной жительницы компенсацию морального вреда за полученные женщиной укусы собаки.

«Омичка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к местной жительнице после нападения её собаки. По её словам, она приехала по объявлению о ремонте автомобиля и, выйдя из машины, заметила собаку крупной породы в вольере. Собака выбилась из вольера и трижды укусила её в левую ногу. Испуганная, пострадавшая забежала обратно в автомобиль, где вызвала скорую помощь из-за сильной боли. Через 10 минут появилась девушка, которая признала, что собака принадлежит ей, извинилась и попросила отменить вызов скорой, затем обработала раны и поехала вместе с потерпевшей в больницу», — передает ведомство.

По данным приставов, потом хозяйка собаки передала омичке 10 тысяч рублей на повреждение одежды и покупку медикаментов, а ее супруг предложил скидку 50% на ремонт автомобиля, но пострадавшая отказалась.

Суд постановил взыскать с хозяйки собаки в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Как заявляется, причиненный омичке моральный вред компенсирован, решение суда исполнено.