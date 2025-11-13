Омичке предложили скидку на ремонт машины после укуса собаки

«Омичка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к местной жительнице после нападения её собаки. По её словам, она приехала по объявлению о ремонте автомобиля и, выйдя из машины, заметила собаку крупной породы в вольере. Собака выбилась из вольера и трижды укусила её в левую ногу. Испуганная, пострадавшая забежала обратно в автомобиль, где вызвала скорую помощь из-за сильной боли. Через 10 минут появилась девушка, которая признала, что собака принадлежит ей, извинилась и попросила отменить вызов скорой, затем обработала раны и поехала вместе с потерпевшей в больницу», — передает ведомство.