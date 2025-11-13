В «Векторе» заявили о возможности отказа от природных клеток в исследованиях

По словам ученого, следующий шаг после клетки — это их объединение, то есть прототип органа. «И вот это уже прорыв, к которому нужно стремиться. На самом деле, я не очень согласен с тем, что мы не сможем вообще прогнозировать то, куда мы движемся, я бы переформатировал это так: нам нужно поставить задачу так, чтобы все остальные подстроились», — добавил Агафонов.