Брошенные электросамокаты будут эвакуировать с улиц Хабаровска

В связи со сложившейся ситуацией уже в следующем году должны вступить в силу новые меры регулирования деятельности кикшеринговых компаний, которые необходимо проработать уже сейчас. Ирина Горбачёва поручила муниципалитетам до 15 января 2026 года определить разрешённые и запрещённые для движения самокатов зоны, а также места замедления — там скорость СИМ не должна превышать 10−25 километров в час.