Брошенные электросамокаты будут эвакуировать с улиц Хабаровска

Заместитель председателя правительства региона по инфраструктуре Ирина Горбачёва провела совещание с министром транспорта и дорожного хозяйства края, а также представителями администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с прокатом электросамокатов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе встречи было отмечено, что вместе с ростом популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ), особенно среди детей и подростков, растут и соответствующие риски. Так, на электросамокатах гоняют по тротуарам и пешеходным дорожкам, что создаёт угрозу для людей. Данное утверждение подтверждает статистика — только в 2025 году произошло 81 ДТП с участием СИМ.
В связи со сложившейся ситуацией уже в следующем году должны вступить в силу новые меры регулирования деятельности кикшеринговых компаний, которые необходимо проработать уже сейчас. Ирина Горбачёва поручила муниципалитетам до 15 января 2026 года определить разрешённые и запрещённые для движения самокатов зоны, а также места замедления — там скорость СИМ не должна превышать 10−25 километров в час.
Рассмотрели на совещании ещё одну проблему. Так, очень часто местные жители жалуются на брошенные на тротуарах и у пешеходных переходов электросамокаты, которые мешают пройти. В связи с этим, в новые правила будет включен механизм эвакуации неправильно припаркованных средств индивидуальной мобильности и введения соответствующих штрафов.
Предполагается, что электросамокаты будут отправлять на специализированные площадки, а забрать их оттуда представители кикшеринговых компаний смогут лишь после уплаты соответствующего сбора. Такая мера, как минимум, заставит операторов более ответственно относиться к своему имуществу и внимательно следить за поведением тех, кто берёт его в аренду.
— Наша задача — не запретить, а создать систему, в которой самокаты станут частью комфортной и безопасной городской среды, а не источником рисков на дорогах и тротуарах, — подчеркнула в ходе совещания зампред правительства Хабаровского края по инфраструктуре.
Напомним, что в этом году на волне недовольства значительной части местных жителей на бесконтрольное использование электросамокатов, нарушение правил, создаваемые нерадивыми пользователями неудобства, а порой и угрозы дорожной безопасности, здоровью других граждан, в ряде российских городов ввели официальные запреты на работу служб кикшеринга.
Отметим, что ранее депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли закон, который даёт муниципалитетам право самим регулировать вопросы использования средств индивидуальной мобильности на своих территориях. Парламентарии подчеркнули, что в одном только Хабаровске насчитывается свыше 600 незаконных мест стоянок электросамокатов.