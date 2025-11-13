В Башкирии предложили изменить порядок расчетов с риелторами

Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, такая мера является ответом на сложившуюся судебную практику. Большинство споров между клиентами и агентами возникает из-за несоответствия стоимости услуг их реальному объему. При этом некоторые недобросовестные риелторы включают в договоры условие об обязательной оплате сразу после подписания договора купли-продажи или государственной регистрации права. На деле же многие прописанные услуги, например, консультационная поддержка, помощь в подготовке документов или получение разрешения от органов опеки часто не оказываются. Подобная схема работы, по мнению депутатов, изначально ставит клиента в несправедливые условия. Новая норма призвана сделать отношения на рынке недвижимости более прозрачными и честными.