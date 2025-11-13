Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии предложили изменить порядок расчетов с риелторами

Услуги риелторов могут начать оплачивать только по факту выполнения работ.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Башкирии выступили с инициативой изменить правила оплаты услуг риелторов. Курултай направил в Совет законодателей России проект поправок в Гражданский кодекс для предварительного обсуждения.

Согласно предлагаемым изменениям, расчеты по агентскому договору будут происходить только после того, как риэлтор предоставит клиенту полный отчет о выполненной работе.

Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, такая мера является ответом на сложившуюся судебную практику. Большинство споров между клиентами и агентами возникает из-за несоответствия стоимости услуг их реальному объему. При этом некоторые недобросовестные риелторы включают в договоры условие об обязательной оплате сразу после подписания договора купли-продажи или государственной регистрации права. На деле же многие прописанные услуги, например, консультационная поддержка, помощь в подготовке документов или получение разрешения от органов опеки часто не оказываются. Подобная схема работы, по мнению депутатов, изначально ставит клиента в несправедливые условия. Новая норма призвана сделать отношения на рынке недвижимости более прозрачными и честными.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.