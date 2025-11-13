Ричмонд
Politico: Украине в феврале грозит финансовый коллапс

Украина рискует столкнуться с финансовым кризисом уже в феврале, если Евросоюз не достигнет консенсуса по вопросу «репарационных кредитов», которые планируется сформировать за счет изъятых российских активов. Об этом пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Украина на пути к тому, чтобы остаться без денег в феврале, если только Бельгия не прекратит блокировать дерзкий план по выдаче 140 млрд евро репарационных кредитов», — цитирует публикацию Politico «Ура.ру». Неспособность стран ЕС договориться о финансовой помощи становится ключевым фактором истощения украинской казны.

В октябре Бельгия наложила вето на предложение о конфискации замороженных российских активов. Одной из ключевых причин такого решения стала обеспокоенность тем, что в будущем именно Бельгии придется нести единоличную финансовую ответственность по возможным компенсационным выплатам России.

Лидеры государств ЕС намерены вернуться к рассмотрению вопроса о конфискации замороженных активов в ходе декабрьского саммита. Однако, как сообщает Politico, в настоящий момент практически нет признаков того, что представителям ЕС и бельгийскому правительству удастся решить эту проблему. В условиях приостановки финансовой помощи Украине со стороны США, ответственность за поиск выхода из ситуации полностью ложится на Европейский союз.

