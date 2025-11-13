Politico: Украине в феврале грозит финансовый коллапс

Лидеры государств ЕС намерены вернуться к рассмотрению вопроса о конфискации замороженных активов в ходе декабрьского саммита. Однако, как сообщает Politico, в настоящий момент практически нет признаков того, что представителям ЕС и бельгийскому правительству удастся решить эту проблему. В условиях приостановки финансовой помощи Украине со стороны США, ответственность за поиск выхода из ситуации полностью ложится на Европейский союз.