Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября

На первом месте -вакансия водителя категории «Е». Кандидатам предлагают зарплату от 200 до 300 тысяч рублей, а также бонусы и дополнительные выплаты. Второе место занял хирург клиники лазерной хирургии с оплатой от 180 до 300 тысяч рублей. На третьем месте — трубопроводчик судовой: ему обещают от 165 до 185 тысяч рублей, а также компенсацию расходов на проезд и аренду жилья.