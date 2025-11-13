Ричмонд
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Зарплаты достигают 300 тысяч рублей — в лидерах водители, хирурги и судовые трубопроводчики.

Источник: Нижегородская правда

Сервис SuperJob проанализировал более 84 тысяч вакансий в крупнейших городах России и назвал самые высокооплачиваемые предложения ноября в Нижнем Новгороде.

На первом месте -вакансия водителя категории «Е». Кандидатам предлагают зарплату от 200 до 300 тысяч рублей, а также бонусы и дополнительные выплаты. Второе место занял хирург клиники лазерной хирургии с оплатой от 180 до 300 тысяч рублей. На третьем месте — трубопроводчик судовой: ему обещают от 165 до 185 тысяч рублей, а также компенсацию расходов на проезд и аренду жилья.

Кроме того, в рейтинг вошёл ведущий специалист SAP с оплатой от 155 тысяч рублей в месяц и врач ультразвуковой диагностики, которому предлагают от 150 тысяч рублей.

По данным SuperJob, самые высокие зарплаты в ноябре предлагают в сферах ритейла, оптовых продаж, строительства, производства, финансов, автосервисов, здравоохранения и IT. При этом в крупнейших городах России в число самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов традиционно входят врачи и квалифицированные рабочие.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 46% нижегородцев довольны выбором своей профессии.