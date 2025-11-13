Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*

Моргенштерна* включили в реестр иноагентов весной 2022 года. После этого московские суды дважды штрафовали рэпера за отсутствие маркировки в постах, оба раза — на 40 тысяч рублей. Согласно законодательству, два протокола по этой статье в течение года является основанием для возбуждения уголовного дела, что и произошло.