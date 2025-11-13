Сервис записи к врачу изменили в Приморье

Старый номер единого контактного центра краевого Минздрава больше не работает, как и региональный портал записи к врачу er.25. ru. Но всё ещё можно записаться к врачу самостоятельно или записать родственника через портал «Госуслуги». Возможна и запись при очном обращении в регистратуру.
Пациенты жалуются на сложности с дозвоном: некоторые сообщают, что звонки сбрасываются прежде, чем ответит оператор, другие заявляют, что время ожидания на линии, о котором предупреждает робот, слишком долгое, иногда превышает час.
В правительстве Приморского края объясняют ситуацию проведением работ по отладке синхронизации звонков. Ожидается, что в течение нескольких дней работа сервиса 1300 будет налажена. Сейчас пациентам предлагают пользоваться альтернативными способами записи через «Госуслуги» или регистратуру при очном посещении поликлиники, или обращаться за помощью к сотовому оператору — возможно, сбой синхронизации звонков возник с его стороны.
Позвонить по номеру 1300 можно не только с сотовых, но и со стационарных телефонов.