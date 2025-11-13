Сервис записи к врачу изменили в Приморье

Старый номер единого контактного центра краевого Минздрава больше не работает, как и региональный портал записи к врачу er.25. ru. Но всё ещё можно записаться к врачу самостоятельно или записать родственника через портал «Госуслуги». Возможна и запись при очном обращении в регистратуру.