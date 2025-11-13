В городском округе Усинск в Коми высадили более 1,7 тысячи деревьев

Более 1,7 тыс. деревьев высадили в городском округе Усинск Республики Коми с начала года в ходе акции «Сохраним лес», которая проводилась при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации городского округа.
Так, у въезда в село Колва волонтеры и активные жители высадили 15 саженцев рябины, ели и березы. Еще недалеко от населенного пункта теперь будут расти около 1,65 тыс. елей.
В Усинске на территории мемориала Герою Советского Союза В. Ф. Маргелову появились 30 саженцев рябины, березы, лиственницы, сосны и осины. Также в городе высадили 10 молодых берез возле библиотеки-филиала № 14 на улице Строителей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.