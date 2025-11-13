В удмуртском селе Брызгалово установили вышку связи

Благодаря проведенным работам 176 жителей отдаленного села получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, голосовыми звонками, а также получать социально важные услуги онлайн, учиться и работать удаленно. Напомним, что до конца ноября новые вышки связи введут в эксплуатацию в селе Верх-Уни. А всего в текущем году в Удмуртии доступ к услугам интернета и мобильной связи получат 19 деревень и сел.