В удмуртском селе Брызгалово установили вышку связи

Новую вышку связи ввели в эксплуатацию в селе Брызгалово Удмуртской Республики при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Вавожского района.
Благодаря проведенным работам 176 жителей отдаленного села получили возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, голосовыми звонками, а также получать социально важные услуги онлайн, учиться и работать удаленно. Напомним, что до конца ноября новые вышки связи введут в эксплуатацию в селе Верх-Уни. А всего в текущем году в Удмуртии доступ к услугам интернета и мобильной связи получат 19 деревень и сел.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.