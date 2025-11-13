Во Владивостоке завершается создание природного парка на Снеговой Пади

Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в четверг, парк станет частью комплексного преображения микрорайона. «Мы благоустроили 10 придомовых территорий — спортивные, детские площадки. Построен очень хороший парк для жителей, которые могут выбрать ему название», — отметил глава региона.