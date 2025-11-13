Ричмонд
Во Владивостоке завершается создание природного парка на Снеговой Пади

Губернатор Приморья оценил масштабы преображения микрорайона, где уже благоустроили 10 придомовых территорий.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь на 95% завершено создание нового парка площадью 10 тысяч квадратных метров. Объект, расположенный у дома № 24 на улице Анны Щетининой, отличается природным дизайном с использованием натуральных материалов и протяжённой экотропой.

Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в четверг, парк станет частью комплексного преображения микрорайона. «Мы благоустроили 10 придомовых территорий — спортивные, детские площадки. Построен очень хороший парк для жителей, которые могут выбрать ему название», — отметил глава региона.

Финансирование проекта осуществлялось из федерального, краевого и городского бюджетов. Параллельно с созданием парка в Снеговой Пади заменили восемь лифтов в многоквартирных домах, отремонтировали дороги и установили новые детские площадки.

«В целом, Снеговая Падь преображается, в ближайшее время выйдет подрядчик на физкультурно-оздоровительный комплекс. Будем дальше уделять внимание микрорайону», — отметил губернатор Олег Кожемяко.