Во Владивостоке завершается создание природного парка на Снеговой Пади

Во Владивостоке в микрорайоне Снеговая Падь на 95% завершено создание нового парка площадью 10 тысяч квадратных метров. Объект, расположенный у дома № 24 на улице Анны Щетининой, отличается природным дизайном с использованием натуральных материалов и протяжённой экотропой.
Как сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в четверг, парк станет частью комплексного преображения микрорайона. «Мы благоустроили 10 придомовых территорий — спортивные, детские площадки. Построен очень хороший парк для жителей, которые могут выбрать ему название», — отметил глава региона.
Финансирование проекта осуществлялось из федерального, краевого и городского бюджетов. Параллельно с созданием парка в Снеговой Пади заменили восемь лифтов в многоквартирных домах, отремонтировали дороги и установили новые детские площадки.
«В целом, Снеговая Падь преображается, в ближайшее время выйдет подрядчик на физкультурно-оздоровительный комплекс. Будем дальше уделять внимание микрорайону», — отметил губернатор Олег Кожемяко.