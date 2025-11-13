«Авангард» на омском льду сыграет с «Трактором»: чего ждут букмекеры

В четверг, 13 ноября, омские хоккеисты в матче чемпионата КХЛ сыграют дома против «Трактора». Встречу на ТВ покажут каналы KHL Prime и «12-й канал».
Омичи до того проиграли СКА 0:1, а уральский клуб на выезде победил в овертайме «Амур» 2:1.
Всего в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ соперники сходились 99 раз. Так что сегодня матч в этой серии станет юбилейным, 100-м. У «Авангарда» пока 44 победы, у соперника 51. Четыре встречи сводились вничью. Соотношение заброшенных и пропущенных шайб 286:269 в пользу уральцев.
Букмекеры вновь считают омичей фаворитами. На их победу в основное время коэффициент 1,92, на такой же успех уральцев это 3,54. Выигрыш хозяев хоть в каком-либо варианте оценивают с вероятностью 1,55, для «Трактора» расклад на эту же тему в 2,55.
то, что обе команды здесь забьют, коэффициент 1,07.
Оппоненты уже два раза играли между собой в этом сезоне, и оба раза в Челябинске. Первая попытка, 25 сентября, завершилась убедительной победой «Трактора» 5:1, 14 октября уже «Авангард» в очень результативной игре взял верх 8:5.