Зоосад «Приамурский» начал онлайн-трансляции с животными в Хабаровске

Знаменитый зоосад «Приамурский» запустил на своем сайте круглосуточную онлайн-трансляцию. Теперь каждый желающий может в любой момент посмотреть на жизнь самых популярных питомцев — льва Аслана и белого медведя Алмаза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как отметил исполняющий обязанности генерального директора зоосада Андрей Данилов, это важный шаг навстречу посетителям. Онлайн-формат делает зоосад более открытым и доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда могут приехать лично.
Новый сервис особенно актуален для жителей отдаленных районов края и других регионов страны. В будущем зоосад планирует расширять список животных, доступных для наблюдения в прямом эфире, и продолжать внедрять современные цифровые технологии для привлечения посетителей.