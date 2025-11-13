Ричмонд
Зоосад «Приамурский» начал онлайн-трансляции с животными в Хабаровске

Новый сервис особенно актуален для жителей отдаленных районов.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый зоосад «Приамурский» запустил на своем сайте круглосуточную онлайн-трансляцию. Теперь каждый желающий может в любой момент посмотреть на жизнь самых популярных питомцев — льва Аслана и белого медведя Алмаза. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как отметил исполняющий обязанности генерального директора зоосада Андрей Данилов, это важный шаг навстречу посетителям. Онлайн-формат делает зоосад более открытым и доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не всегда могут приехать лично.

Новый сервис особенно актуален для жителей отдаленных районов края и других регионов страны. В будущем зоосад планирует расширять список животных, доступных для наблюдения в прямом эфире, и продолжать внедрять современные цифровые технологии для привлечения посетителей.