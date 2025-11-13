В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии

Выплаты положены военнослужащим, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур (Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других). После заключения контракта, они теряли право на получение такой пенсии, однако теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.