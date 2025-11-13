В России выросло число контрактников, получающих компенсации вместо пенсии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень категорий военнослужащих-контрактников, получающих компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Военнослужащие-контрактники, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и вооруженных провокаций на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет. Постановление об этом подписано», — сообщили в кабмине.
Выплаты положены военнослужащим, которые до заключения контракта с Минобороны были пенсионерами различных силовых структур (Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других). После заключения контракта, они теряли право на получение такой пенсии, однако теперь будут получать ее в виде компенсационных выплат.
«Обеспечить контрактникам компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет правительству поручил президент. Вначале такие выплаты были установлены для участников СВО, а теперь устанавливаются для тех, кто отражал атаки вооруженных формирований Украины в приграничных регионах. Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года», — отметили в кабмине.