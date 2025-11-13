В Казахстане хотят разрешить курение кальянов в кафе и ресторанах

Журналисты сообщили, что в социальных сетях распространяется информация по поводу ослабления запрета по кальянам и вейпам. Они поинтересовались, насколько эта информация соответствует действительности.
«Действительно, обсуждение идет. Мои коллеги из Комитета административной полиции участвуют в межведомственных рабочих группах и в правительстве, и в стенах законодательного органа. Поэтому работа будет продолжена, и по результатам мы обязательно скажем о принятом решении, и более того, я думаю, будут дополнительные общественные слушания, и этот вопрос будет решен. В настоящее время в стадии проработки — административная ответственность есть», — сказал Санжар Адилов.
По его словам, обсуждаются вопросы ввоза на территорию РК, использование соответствующего оборудования, а также идет вопрос о перечне использования предметов, которые употребляются в кальянах, и также перечень в том числе и по увеселительным заведениям, по времени.
«Нет, по вейпам у нас есть запрет. Более того, недавно по инициативе депутата Нургуль Тау приняты еще дополнительные усиливающие меры, предусматривающие уголовную ответственность за сбыт и перевозку вейпов. И по вейпам однозначно у нас возникла позиция по усилению уголовной ответственности и нулевая терпимость», — заявил вице-министр.
12 июня 2025 года сообщалось, что почти 900 человек наказали за курение кальяна в Астане.