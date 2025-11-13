В Казахстане хотят разрешить курение кальянов в кафе и ресторанах

«Действительно, обсуждение идет. Мои коллеги из Комитета административной полиции участвуют в межведомственных рабочих группах и в правительстве, и в стенах законодательного органа. Поэтому работа будет продолжена, и по результатам мы обязательно скажем о принятом решении, и более того, я думаю, будут дополнительные общественные слушания, и этот вопрос будет решен. В настоящее время в стадии проработки — административная ответственность есть», — сказал Санжар Адилов.