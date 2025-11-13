В Ростовской области снизился пассажиропоток, поездки сократились на 11%

Жители Ростовской области сократили количество поездок на общественном транспорте. Разница видна при сравнении с показателем прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
— За девять месяцев в абсолютных цифрах по всей Ростовской области совершено немногим более 136 млн поездок. При этом, если мы берем сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то это снижение, не такое значительное, но снижение на 11%, — прокомментировала Алена Беликова.
На межмуниципальных направлениях зафиксировали положительную динамику.
— Отдельно по межмуниципальным маршрутам было совершено 13 млн поездок за тот же период. Здесь, наоборот, произошло увеличение, то есть мы понимаем, что структура подвижности населения меняется, — отметила Алена Беликова.
Глава донского минтранса предположила, что снижение количество поездок на городском общественном транспорте может быть связано с более активным использованием личных автомобилей, что само по себе не очень хорошо из-за роста автотрафика.
В частности, жители донской столицы около 60% поездок совершают на своих машинах, и это считается довольно высоким показателем. Власти считают, что приоритет нужно отдавать общественному транспорту, но для этого требуется провести большую работу для улучшения перевозок.
