В Ростовской области снизился пассажиропоток, поездки сократились на 11%

— За девять месяцев в абсолютных цифрах по всей Ростовской области совершено немногим более 136 млн поездок. При этом, если мы берем сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то это снижение, не такое значительное, но снижение на 11%, — прокомментировала Алена Беликова.