В Тульской области обновили 50 км дорог к небольшим населенным пунктам

Например, специалисты обновили участок трассы Алексин — Першино протяженностью более 15 км. По ней передвигаются жители сел Першино и Поповка. Полностью завершен и ремонт участка дороги Тула — Белев — подъезд к населенному пункту Дубна протяженностью более 3 км. Она соединяет поселок с Тулой и ведет к усадьбе Мосоловых и храму Петра и Павла. Также обновлены участки дорог Тула — Алешня, Чернь — Медведки, Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты, Липки — Бородинский — Большие Калмыки.