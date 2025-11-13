В Тульской области обновили 50 км дорог к небольшим населенным пунктам

Ремонт 50 км дорог, ведущих к небольшим населенным пунктам Тульской области, провели с начала года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Например, специалисты обновили участок трассы Алексин — Першино протяженностью более 15 км. По ней передвигаются жители сел Першино и Поповка. Полностью завершен и ремонт участка дороги Тула — Белев — подъезд к населенному пункту Дубна протяженностью более 3 км. Она соединяет поселок с Тулой и ведет к усадьбе Мосоловых и храму Петра и Павла. Также обновлены участки дорог Тула — Алешня, Чернь — Медведки, Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты, Липки — Бородинский — Большие Калмыки.
«Успешное завершение ремонта дорог к малым населенным пунктам является важным итогом нашей работы в рамках нацпроекта. Создание современной и безопасной дорожной сети напрямую способствует улучшению качества жизни жителей Тульской области, обеспечивая надежную транспортную связь с социально значимыми объектами», — подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Виталий Чепелев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.