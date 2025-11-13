В Новосибирске на улице нашли попугая породы Корелла. Птичка, вероятно, вылетела из окна своих хозяев. Она могла бы погибнуть, если бы неравнодушные люди не обратили на нее внимание. Попугая удалось поймать. Сейчас он находится под присмотром специалистов. Об этом написали в Telegram-канале «Крылатые судьбы. Центр помощи птицам. Новосибирск».