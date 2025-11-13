Зима пришла: в Казани впервые в сезоне вывели технику на чистку дорог от снега

Казанцам рассказали, как прошла уборка снега этой ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства города.
Эта ночь была не просто рабочей, а битвой с зимними капризами. 45 машин трудились до самого рассвета. 237,4 тонны противогололедных реагентов были израсходованы, чтобы дороги оставались безопасными.
Как отметили представители ведомства, мысленно рабочие перерезали «белую ленточку», ознаменовав начало зимнего сезона. Впереди их ждут новые вызовы, к которым все готовы.
Напомним, Синоптики предупредили жителей Татарстана о тумане и ледяном дожде. Местами дождь перейдет в мокрый снег.