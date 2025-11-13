Детскую поликлинику № 2 на проспекте Кораблестроителей закроют в конце 2025 года

Ирина Ширшова — многодетная мама пятерых детей, трое из которых являются несовершеннолетними. За медицинской помощью всегда обращаются в поликлинику № 2 на проспекте Кораблестроителей, так как прикреплены к ней по месту жительства. Но скоро её закроют. И если сейчас дорога до медучреждения занимает около 30 минут пешком, то до новой, которая откроется по адресу улица Сутырина, дом 19, идти придётся примерно час.
Ирина Ширшова, многодетная мама, жительница дома по улице Гаугеля:
«Добраться с детьми, особенно с самыми маленькими, которые погодки, сложно. В автобус общественный с колясками — очень проблематично. Особенно в час пик, если надо будет ехать сдавать анализы. Мы просто в этот автобус не залезем».
По словам обеспокоенных жителей, не у каждой семьи есть личный автомобиль или родственники, которые помогут добраться до поликлиники.
Олеся Пляскина, жительница ЖК «Корабли»:
«Если бабушки, дедушки есть. А у кого их нет? Для этих женщин — просто безвыходная ситуация. Честно, руки, как говорится, опускаются в такой ситуации. И не знаешь, что делать, когда и мужа рядом нет».
Светлана Рогачёва, жительница ЖК «Корабли»:
«У нас здесь переезд. В 10, 11, в 15 закрывается постоянно, так как железная дорога, и мы стоим в огромных пробках. Мы просто даже ко времени не успеем ко врачу».
А вот и то самое препятствие, которое хорошо знакомо каждому сормовичу.
Анастасия Соколова, корреспондент:
«По этому мосту мамам со своими детьми придётся добираться до поликлиники. Лестница здесь достаточно крутая, и хоть и есть пандусы для колясок, самостоятельно спустить её или поднять — без мужской силы — будет проблематично».
Есть и другой немаловажный вопрос, который также беспокоит жителей сразу нескольких микрорайонов.
По их словам, новое лечебное учреждение просто не сможет принять всех детей, прикрепленных ко второй поликлинике. А это почти 16 тысяч человек.
Алёна Розанова, жительница ЖК «Корабли»:
«Мы этим очень обеспокоены, что детей не смогут принять. И у нас же ещё есть выезды врачей на дом, то есть будут ли они успевать? В нашей второй поликлинике они и так не успевают, мы их ждём до 11 часов вечера».
С этим вопросом жители обратились в министерство здравоохранения Нижегородской области в социальных сетях, но ответа не получили. В свою очередь, мы также направили запрос в профильное ведомство. Там сказали, что причин для беспокойства нет.
Как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, в здании будет выполнен качественный ремонт, установлено современное оборудование. Предусмотрено и создание парковки на 16 машиномест. К слову, во второй поликлинике также проводился ремонт. Эта информация размещена на официальном сайте госзакупок. Реставрационные работы стартовали 23 декабря прошлого года, а завершились уже в этом — 14 мая. Общая сумма контракта — почти 1,5 миллиона рублей. Однако о закрытии поликлиники в социальных сетях стало известно ещё в феврале. Жители задаются вопросом, для чего же проводился ремонт?
Ирина Ширшова, многодетная мама, жительница дома по улице Гаугеля:
«Когда сделали капитальный ремонт — да, улучшили. Красиво всё, приятно приходить. Мы никак не предполагали, что они её закроют. Поэтому я даже не знаю, как здесь оценивать. Зачем был проведён капитальный ремонт, с какой целью?».
Жители, прикреплённые ко второй поликлинике, даже создали петицию против переезда в новое медучреждение. Её подписало более 1300 человек. Но повлиять на ход событий не получилось — вторую детскую поликлинику закроют. Однако сормовичи всё ещё надеются быть услышанными.