Детскую поликлинику № 2 на проспекте Кораблестроителей закроют в конце 2025 года

Как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, в здании будет выполнен качественный ремонт, установлено современное оборудование. Предусмотрено и создание парковки на 16 машиномест. К слову, во второй поликлинике также проводился ремонт. Эта информация размещена на официальном сайте госзакупок. Реставрационные работы стартовали 23 декабря прошлого года, а завершились уже в этом — 14 мая. Общая сумма контракта — почти 1,5 миллиона рублей. Однако о закрытии поликлиники в социальных сетях стало известно ещё в феврале. Жители задаются вопросом, для чего же проводился ремонт?