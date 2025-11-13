Из-за нищеты и безысходности семьи отказываются заводить детей: По уровню рождаемости Молдова скатилась на одно из последних мест в мире

Молдова занимает 221-е место из 227 по уровню рождаемости.
Анализ, проведённый Visual Capitalist, показывает, что большинство западных и союзных стран сталкиваются с резким снижением рождаемости, имея показатели значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. Единственным исключением является Израиль с показателем 2,92 ребёнка на женщину, тогда как Молдова находится среди последних в мире — с уровнем всего 1,26−1,32, что усиливает процессы старения населения и миграции.
Напомним, что по расчёту экономиста Вячеслав Ионицэ, к 2030 году за границей будет рождаться больше молдавских детей, чем в самой Молдове.
«За последние пять лет население Молдовы сократилось столько же, сколько за предыдущие двадцать. Сегодня более 40% женщин, которые рожают детей, находятся за границей. В 2030 году больше молдавских детей будет рождаться за рубежом, чем в самой Молдове. Ситуация критическая! Нужна комплексная политика, направленная на поддержку семьи. Любое правительство в ближайшие 50 лет должно иметь одну цель — человека», — уточнил эксперт.
Большинство западных и союзных стран сталкиваются с резким снижением рождаемости. Фото: соцсети
