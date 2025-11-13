Опубликовано расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске

В Омске с 19 по 23 ноября на площадке G-Drive Арены пройдёт этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Турнир проводится в городе второй раз.
Соревнования включают выступления в нескольких дисциплинах: танцы на льду, парное катание, а также одиночное катание среди мужчин и женщин. В телеграм-канале «Омск — молодёжная столица!» опубликовали расписание соревнований.
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров «Сердце Сибири».
19 ноября (среда):
20 ноября (четверг):
21 ноября (пятница):
Гран-При России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири».
22 ноября (суббота):
23 ноября (воскресенье):
В телеграм-канале отмечается, что по промокоду «ОМЧИК» можно получить скидку 20%.