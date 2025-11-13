Ричмонд
Опубликовано расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске

Мероприятия будут проходить с 19 по 23 ноября.

Источник: Om1 Омск

В Омске с 19 по 23 ноября на площадке G-Drive Арены пройдёт этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Турнир проводится в городе второй раз.

Соревнования включают выступления в нескольких дисциплинах: танцы на льду, парное катание, а также одиночное катание среди мужчин и женщин. В телеграм-канале «Омск — молодёжная столица!» опубликовали расписание соревнований.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках среди юниоров «Сердце Сибири».

19 ноября (среда):

17:30—19:15 — танцы на льду, ритм-танец; 19:45—20:45 — пары, короткая программа.

20 ноября (четверг):

13:00—15:00 — танцы на льду, произвольный танец; 15:30—16:40 — пары, произвольная программа; 17:00—19:20 — девушки, короткая программа; 19:35—21:55 — юноши, короткая программа.

21 ноября (пятница):

12:45—15:20 — девушки, произвольная программа; 15:45—18:25 — юноши, произвольная программа.

Гран-При России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири».

22 ноября (суббота):

14:00—15:15 — танцы на льду, ритм-танец; 15:30—17:00 — женщины, короткая программа; 17:00—17:15 — церемония открытия; 17:30—18:55 — мужчины, короткая программа; 19:15—20:20 — пары, короткая программа.

23 ноября (воскресенье):

13:00—14:30 — танцы на льду, произвольный танец; 14:45—16:30 — женщины, произвольная программа; 16:45—18:30 — мужчины, произвольная программа; 18:45—20:00 — пары, произвольная программа; 20:15—20:45 — церемония награждения.

В телеграм-канале отмечается, что по промокоду «ОМЧИК» можно получить скидку 20%.