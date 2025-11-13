Ричмонд
В Ордынском 12 ноября временно отключили электроэнергию на нескольких улицах

Без света остались дома на улицах Дачной, Западной, Ордынской и других.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем посёлке Ордынское 12 ноября временно отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба администрации рабочего поселка Ордынское.

Как сообщили в администрации района, с 10:00 до 15:00 электроэнергии не будет по адресам: ул. Дачная, 15−37; ул. Светлая, 38, 43; ул. Западная, 38, 40, 50, 51, 51а, 58, 60; ул. Водостроевская, 54, 58, 60.

Также с 9:30 до 11:00 без света останутся дома на улицах: Ордынская, 22−40; Снежная, 22, 27; Сосновая, 33; Плодовая, 34.

Причины отключения света в Ордынском районе — неизвестны.