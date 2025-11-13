Дорога Иркутск-Большое Голоустное будет отремонтирована за счет подрядчика. Работы должны провести до сентября 2026 года на участке с 46 по 70-й километр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Проезжую часть капитально ремонтировали в 2016—2018-х годах. Но уже через несколько лет на дороге появились недочеты. Подрядчик, который по договору должен был бесплатно устранить дефекты дороги в гарантийный срок, отказался от выполнения работ.
— Количество ям, дыр в асфальте невозможно подсчитать. Это подтвердит каждый, кто ездил в Большое Голоустное отдыхать на Байкал, — прокомментировал глава Иркутской области.
В прошлом году заказчик подал иск к подрядчику, было назначены судебные экспертизы. В итоге, подрядчик полностью согласился с требованиями истца. Теперь организация должна убрать пучины, колейность, отремонтировать систему водоотвода, водопропускную трубу, заменить покрытие, восстановить насыпь и обочины, восстановить мост через Ушаковку на 49-м километре.