В Приангарье возбуждено дело о халатности при переселении 1,7 тыс. граждан

По данным прокуратуры, правонарушение допущено при реализации региональной адресной программы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Зима. В период с 2019-го по 2025 год расселению подлежало свыше 35 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживало 1689 человек. Однако местные власти не приняли мер, «направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».