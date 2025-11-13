В Омске Росприроднадзор выясняет, кто сбросил строительный мусор в Иртыш

Сибирское межрегиональное управление ведет проверку деятельности омской строительной фирмы «Стройтраст». Поводом послужило обращение некоего бдительного гражданина.
Как следует из материалов проверки, в своем обращении омич написал, что компания, ведущая в Омске капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, якобы сбрасывает строительный мусор в Иртыш.
Специалисты Росприроднадзора выехали на место и непосредственно фактов сброса строймусора в реку не выявили. Однако через 150 метров от Иртыша, неподалеку от хоккейной академии «Авангард», таковой был выявлен в больших количествах.
Хозяина мусора сейчас устанавливают, Управление Росприроднадзора направило соответствующий запрос в администрацию города. Вина «Стройтраста» в загрязнении окружающей среды на данный момент не установлена.