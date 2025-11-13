Ремонт дороги в переулке Аэровокзальном в Сочи завершат досрочно

Для нас крайне важно вести открытый диалог с сочинцами. Это рабочий инструмент, который позволяет четко определить приоритеты и начать необходимую работу. Убежден, что такие предметные диалоги и последующие за ними действия уполномоченных структур — основа доверия между администрацией и жителями.