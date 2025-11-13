Ремонт дороги в переулке Аэровокзальном в Сочи завершат досрочно

Ремонт дороги по переулку Аэровокзальному в Адлерском районе Сочи завершат досрочно, к апрелю следующего года. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин во время личного приема граждан.
Жители Адлерского района обратились к мэру с вопросами о сроках окончания ремонтных работ на участке автомобильной дороги, а также с просьбой об увеличении площади земельного участка на улице Сормовской для последующего обустройства спортивной площадки.
Для нас крайне важно вести открытый диалог с сочинцами. Это рабочий инструмент, который позволяет четко определить приоритеты и начать необходимую работу. Убежден, что такие предметные диалоги и последующие за ними действия уполномоченных структур — основа доверия между администрацией и жителями.
В переулке Аэровокзальном ведется капитальный ремонт дороги на участке протяженностью 144 метра. Комплексное обновление дорожной инфраструктуры включает устройство противооползневых сооружений, демонтаж и монтаж новой системы водоотведения, укладку асфальта, установку освещения и благоустройство территории. На реализацию проекта из бюджета города выделили около 155 миллионов рублей. И, по данным мэрии, специалисты работают с опережением графика.
Относительно вопроса благоустройства спортивной площадки на улице Сормовской, глава города дал поручения определить фактическую ситуацию и подготовить схему расположения земельного участка. По результатам проведенного анализа, площадь участка может быть предварительно увеличена на 600−900 квадратных метров.