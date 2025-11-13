Акмолинская область строит новую медсистему

38 новых объектов — амбулаторий и фельдшерских пунктов — построены в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Еще пять медучреждений реализовали вне нацпроекта. Для десятков небольших сел это стало не просто обновлением инфраструктуры, а появлением самого факта постоянной медицинской помощи. Теперь более 130 тысяч акмолинцев могут обращаться к врачам по месту жительства, без поездок в райцентры. Главный проект, который должен изменить сам медицинский ландшафт региона, — это строительство многопрофильной больницы в Кокшетау. Объект мощностью 630 коек станет первой клиникой международного уровня на севере страны. Строительство рассчитано на 2025−2027 годы.