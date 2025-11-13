В НСО девочка получила компенсацию за укус бездомной собаки на детской площадке

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области добилась через суд компенсации морального вреда для несовершеннолетней жительницы города Болотное, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка была проведена по обращению матери девочки после инцидента, произошедшего в апреле 2025 года.
Следствие установило, что «на детской площадке в г. Болотное в результате нападения безнадзорной собаки несовершеннолетней девочке 2017 г.р. причинены телесные повреждения в виде укушенной раны левой руки». На основании собранных материалов «прокурор района обратился в суд с иском к администрации Болотнинского района о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка».
Рассмотрев дело, Болотнинский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. С администрации муниципального образования в пользу пострадавшего ребенка взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.