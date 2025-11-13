Ричмонд
В НСО девочка получила компенсацию за укус бездомной собаки на детской площадке

Суд взыскал с администрации района 20 тысяч рублей в качестве морального вреда за происшествие на детской площадке.

Источник: Om1 Новосибирск

Прокуратура Болотнинского района Новосибирской области добилась через суд компенсации морального вреда для несовершеннолетней жительницы города Болотное, пострадавшей от нападения бездомной собаки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка была проведена по обращению матери девочки после инцидента, произошедшего в апреле 2025 года.

Следствие установило, что «на детской площадке в г. Болотное в результате нападения безнадзорной собаки несовершеннолетней девочке 2017 г.р. причинены телесные повреждения в виде укушенной раны левой руки». На основании собранных материалов «прокурор района обратился в суд с иском к администрации Болотнинского района о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка».

Рассмотрев дело, Болотнинский районный суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. С администрации муниципального образования в пользу пострадавшего ребенка взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.