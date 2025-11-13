В НСО девочка получила компенсацию за укус бездомной собаки на детской площадке

Следствие установило, что «на детской площадке в г. Болотное в результате нападения безнадзорной собаки несовершеннолетней девочке 2017 г.р. причинены телесные повреждения в виде укушенной раны левой руки». На основании собранных материалов «прокурор района обратился в суд с иском к администрации Болотнинского района о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка».