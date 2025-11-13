Архитекторы просят спасти исторический санаторий в Новосибирской области

Союз архитекторов России направил официальное обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой о спасении первого корпуса санатория «Речкуновский». Здание, построенное в 1959 году в стиле сталинского ампира, находится под угрозой разрушения и возможного сноса. Об этом сообщает издание Infopro54.
В обращении, подписанном президентом Союза архитекторов Николаем Шумаковым, содержится просьба о незамедлительных мерах по сохранению объекта. Архитекторы предлагают восстановить охранный статус здания, зарегистрировать его в реестре объектов культурного наследия и привлечь к ответственности виновных в частичном разрушении памятника.
Как отмечают активисты Новосибирского отделения ВООПИК, исторический корпус более двадцати лет имел статус выявленного объекта культурного наследия, однако в 2024 году был исключен из соответствующего перечня. Общественники расценивают это как «планомерное уничтожение памятника архитектуры» и настаивают на проведении повторной историко-культурной экспертизы.