Архитекторы просят спасти исторический санаторий в Новосибирской области

Здание, построенное в 1959 году в стиле сталинского ампира, находится под угрозой разрушения и возможного сноса.

Источник: Интернет-портал "Весь Искитим"

Союз архитекторов России направил официальное обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой о спасении первого корпуса санатория «Речкуновский». Здание, построенное в 1959 году в стиле сталинского ампира, находится под угрозой разрушения и возможного сноса. Об этом сообщает издание Infopro54.

В обращении, подписанном президентом Союза архитекторов Николаем Шумаковым, содержится просьба о незамедлительных мерах по сохранению объекта. Архитекторы предлагают восстановить охранный статус здания, зарегистрировать его в реестре объектов культурного наследия и привлечь к ответственности виновных в частичном разрушении памятника.

Как отмечают активисты Новосибирского отделения ВООПИК, исторический корпус более двадцати лет имел статус выявленного объекта культурного наследия, однако в 2024 году был исключен из соответствующего перечня. Общественники расценивают это как «планомерное уничтожение памятника архитектуры» и настаивают на проведении повторной историко-культурной экспертизы.