Архитекторы просят спасти исторический санаторий в Новосибирской области

Как отмечают активисты Новосибирского отделения ВООПИК, исторический корпус более двадцати лет имел статус выявленного объекта культурного наследия, однако в 2024 году был исключен из соответствующего перечня. Общественники расценивают это как «планомерное уничтожение памятника архитектуры» и настаивают на проведении повторной историко-культурной экспертизы.