Нижний Новгород связали из пряжи в нейросетях

Несмотря на то, что погода в Нижнем Новгороде пока еще не зимняя, «Нижегородская правда» тоже поучаствовала в тренде. В опубликованном видео показали, как бы выглядели Дмитриевская башня кремля, Нижегородская ярмарка, площадь Максима Горького и другие известные места, если бы их связали из пряжи. По улицам игрушечного города прогуливаются крошечные человечки и проезжают миниатюрные машины, а облака напоминают сахарную вату.