Нижний Новгород связали из пряжи в нейросетях

В связи с предстоящими заморозками в соцсетях появился новый уютный тренд на создание вязаных российских городов в нейросетях. Видео с достопримечательностями Нижнего Новгорода из пряжи создала редакция pravda-nn.ru.
С конца октября сразу в несколько регионов России пришли заморозки — первые осадки подарили россиянам предновогодние настроение. Пользователи соцсетей решили «согреть» российские города к предстоящей зиме и запустили новый тренд на видео с вязанными достопримечательностями, созданные при помощи промптов в нейросетях. Пользователи отмечают, что новый тренд имеет антистресс-эффект и позволяет ощутить домашнее тепло родных мест. Даже крупные бренды, в том числе авиакомпании и турагентства, поддержали задумку и создали свои «хендмейд» ролики.
Несмотря на то, что погода в Нижнем Новгороде пока еще не зимняя, «Нижегородская правда» тоже поучаствовала в тренде. В опубликованном видео показали, как бы выглядели Дмитриевская башня кремля, Нижегородская ярмарка, площадь Максима Горького и другие известные места, если бы их связали из пряжи. По улицам игрушечного города прогуливаются крошечные человечки и проезжают миниатюрные машины, а облака напоминают сахарную вату.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородцы серебряного возраста увлеклись искусственным интеллектом.