Нижегородцы могут решить судьбу автобуса № 38

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области организовало голосование по выбору наилучшего маршрута для автобуса № 38. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Цель мероприятия — учесть мнение жителей Нижнего Новгорода при обновлении маршрутной сети общественного транспорта. Пассажирам предстоит выбрать один из двух вариантов: продлить маршрут до площади Горького и площади Лядова, не заезжая в Мещерский микрорайон, или сохранить текущий маршрут до станции метро «Стрелка».
Голосование проходит с 12 по 24 ноября. Проголосовать можно на Платформе «обратной связи», авторизовавшись через портал «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 5 внезапно изменили в Нижнем Новгороде.