Нижегородцы могут решить судьбу автобуса № 38

Цель мероприятия — учесть мнение жителей Нижнего Новгорода при обновлении маршрутной сети общественного транспорта. Пассажирам предстоит выбрать один из двух вариантов: продлить маршрут до площади Горького и площади Лядова, не заезжая в Мещерский микрорайон, или сохранить текущий маршрут до станции метро «Стрелка».