В Ростовской области снова начал курсировать «Поезд здоровья»

Напомним, проект «Поезд здоровья» реализуется в рамках губернаторской программы «Медицина на Дону». С апреля по сентябрь медики провели более 40 тысяч обследований, в рамках которых около 500 человек экстренно положили в больницу. В работе передвижного комплекса участвовали 240 специалистов.