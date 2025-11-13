Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области снова начал курсировать «Поезд здоровья»

Медики «Поезда здоровья» проконсультировали жителей Каменска-Шахтинского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области возобновил работу «Поезд здоровья». Первым после перерыва медики посетили Каменск-Шахтинский. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Специалисты приняли и проконсультировали 289 человек, в том числе 71 ребенка.

По итогам осмотров 14 человек направили на дополнительное обследование, еще 16 — получили необходимые документы для госпитализации в крупных медучреждениях области.

Шестерых пациентов с подозрением на злокачественные новообразования направили в Центр амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза.

Что касается детей, 21 ребенка их 71 теперь должны осмотреть в Областной детской клинической больнице. Одному несовершеннолетнему потребовалась госпитализация.

Напомним, проект «Поезд здоровья» реализуется в рамках губернаторской программы «Медицина на Дону». С апреля по сентябрь медики провели более 40 тысяч обследований, в рамках которых около 500 человек экстренно положили в больницу. В работе передвижного комплекса участвовали 240 специалистов.