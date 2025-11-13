Свыше 80 тысяч нарушений прав граждан и юрлиц нашла прокуратура Омской области

С января по октябрь 2025 года прокуратура Омской области выявила 80 тыс. различных нарушений закона. Почти ровно в 20% случаев (16 тыс.) надзорное ведомство привлекло виновных в них к дисциплинарной и административной ответственности.
Об сообщила в четверг, 13 ноября, пресс-служба ведомства. Там уточнили, в массиве нарушений прокуратура устранили более 21,5 тех, что касались нарушений прав и интересов несовершеннолетних. Еще 12,5 тысяч нарушений было связано с зарплатой, трудоустройством и жильем.
«Не оставлено без внимания соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения, законодательства о бюджете и землепользовании», — добавили в прокуратуре.
Ранее «КП Омск» писала, что по иску прокуратуры суд обязал выплатить 1 млн рублей семье погибшего бойца СВО.