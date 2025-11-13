Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане детям с 14 лет разрешили самостоятельно открывать банковские карты

Vaib.uz (Узбекистан. 13 ноября). В Узбекистане внесены изменения в порядок открытия банковских карт для несовершеннолетних. Теперь подростки с 14 лет смогут самостоятельно оформлять банковские карты без письменного согласия родителей или опекунов. Соответствующее постановление было одобрено Центробанком страны.

Источник: Vaib.Uz

Ранее банковские карты можно было оформить только с согласия одного из родителей или законного представителя до наступления совершеннолетия. Теперь этот порядок сохранён только для детей младше 14 лет.

Документ также вводит в законодательство два новых типа карт — социальные карты и бизнес-карты.

С социальными картами всё относительно ясно: они предназначены для перечисления пенсий, социальных пособий и других льготных выплат.

Бизнес-карты — новинка, вокруг которой пока больше вопросов, чем ответов. В документе отмечается, что бизнес-карты предназначены для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. С помощью таких карт можно будет принимать платежи от клиентов. Однако как именно это будет реализовано на практике и зачем вводить отдельный тип карт для этих категорий предпринимателей, пока неясно — предстоит дождаться разъяснений от банков.