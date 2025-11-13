В Узбекистане детям с 14 лет разрешили самостоятельно открывать банковские карты

Бизнес-карты — новинка, вокруг которой пока больше вопросов, чем ответов. В документе отмечается, что бизнес-карты предназначены для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. С помощью таких карт можно будет принимать платежи от клиентов. Однако как именно это будет реализовано на практике и зачем вводить отдельный тип карт для этих категорий предпринимателей, пока неясно — предстоит дождаться разъяснений от банков.