Уфимские спасатели призвали ничего не подбирать с земли

Не трогайте и не перемещайте его, не подпускайте к нему детей — это может быть опасно. Опросите людей вокруг. Возможно, вы сможете быстро найти хозяина. Если вы нашли предмет в транспорте или общественном месте и не узнали, кто владелец, сообщите о находке водителю транспорта, администратору заведения. Отойдите от находки как можно дальше и позвоните по номеру 112. Дождитесь полиции.