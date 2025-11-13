Уфимские спасатели призвали ничего не подбирать с земли

В пресс-службе управления гражданской защиты города напомнили про ЧП, которое произошло на днях в подмосковном Красногорске, где ребёнок получил серьёзные травмы после того, как поднял с земли купюру в десять рублей. Она оказалась приклеена к взрывчатке, которая тут же сдетонировала. Мальчика госпитализировали, провели несколько операций.
Спасатели рекомендовали родителям поговорить с детьми. Объяснить, что нельзя ничего брать с земли или передвигать, пинать ногой; нужно сразу сказать взрослым, что увидел подозрительный предмет; нельзя звонить по телефону рядом с находкой.
Взрослые также должны следовать определенным инструкциям, если обнаружили подозрительный предмет:
Не трогайте и не перемещайте его, не подпускайте к нему детей — это может быть опасно. Опросите людей вокруг. Возможно, вы сможете быстро найти хозяина. Если вы нашли предмет в транспорте или общественном месте и не узнали, кто владелец, сообщите о находке водителю транспорта, администратору заведения. Отойдите от находки как можно дальше и позвоните по номеру 112. Дождитесь полиции.