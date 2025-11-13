Санинспекторы научили жителей Башкирии чистить холодильник

Отдельно врачи напомнили о суши и роллах. Это скоропортящийся продукт, который нужно употреблять сразу после приготовления. Хранить суши и роллы с сырой рыбой в холодильнике можно не более 12−24 часов. «Помните, что риски отравления увеличиваются с каждой минутой хранения», — строго предупредили врачи.