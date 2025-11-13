Санинспекторы научили жителей Башкирии чистить холодильник

15 ноября отмечается День очистки холодильника, напомнили в Роспотребнадзоре по Башкирии. Чтобы не съесть испорченный продукт, важно соблюдать сроки годности, и особенно это касается готовых блюд. Санитарные врачи сообщили, сколько их можно хранить.
Салаты с заправкой и блюда из рубленого мяса — не более 12 часов.
Жареное мясо — до 36 часов, птицу — до 48 часов. Рыбные котлеты и супы — до 24 часов, а вареных раков и креветок — всего 12 часов. Торты с заварным кремом хранятся 18 часов, со сливочным — до 72 часов.
Отдельно врачи напомнили о суши и роллах. Это скоропортящийся продукт, который нужно употреблять сразу после приготовления. Хранить суши и роллы с сырой рыбой в холодильнике можно не более 12−24 часов. «Помните, что риски отравления увеличиваются с каждой минутой хранения», — строго предупредили врачи.
Нужно соблюдать и принцип товарного соседства. Нельзя хранить вместе сырые продукты и готовые блюда — поместите их на разные полки.
Готовую еду (супы, салаты) лучше ставить на средние полки. Скоропортящиеся продукты (молоко, мясо, рыбу) — на верхнюю.
Овощи и фрукты храните в специальных нижних ящиках.
