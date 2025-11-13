В Омске жители посёлка Амурский двое суток были без отопления

Жители посёлка Амурский почти двое суток оставались без отопления. О проблеме сообщила местная жительница в комментариях на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко.
По её словам, тепла не было в 455 объектах, включая детские сады. В компании «Теплогенерирующий комплекс» пояснили, что котельная остановилась из-за перебоев с электроснабжением и подпиткой воды.
На текущий момент подача тепла восстановлена, однако два многоквартирных дома всё ещё остаются без отопления — на сетях идут аварийные работы.