В Омске жители посёлка Амурский двое суток были без отопления

Котельная встала из-за проблем с электроснабжением. Подачу тепла уже практически восстановили.

Источник: Om1 Омск

Жители посёлка Амурский почти двое суток оставались без отопления. О проблеме сообщила местная жительница в комментариях на странице губернатора Омской области Виталия Хоценко.

По её словам, тепла не было в 455 объектах, включая детские сады. В компании «Теплогенерирующий комплекс» пояснили, что котельная остановилась из-за перебоев с электроснабжением и подпиткой воды.

На текущий момент подача тепла восстановлена, однако два многоквартирных дома всё ещё остаются без отопления — на сетях идут аварийные работы.