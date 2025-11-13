Ричмонд
Почтовые отделения массово закрываются в Приморье из-за нехватки кадров — соцсети

В социальных сетях распространяют тревожную информацию о массовом закрытии отделений почтовой связи в городах Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.


Источник: ДЕЙТА

Утверждается, что в городе Фокино якобы уволились сотрудники всех отделений, теперь их обязанности вахтовым методом исполняют работники других почтовых отделений края, для отделений срочно ищут новых начальников и кассиров-операционистов, готовы рассматривать кандидатов от 18 лет без опыта работы.

Во Владивостоке сообщают о закрытии отделения на улице Черёмуховой, 18А, теперь население обслуживает отделение на Кизлярской, 7. На популярном сайте объявлений действительно указала актуальная вакансия начальника ОПС по этому адресу. Зарплата до 72,4 тысяч рублей,

А в Артёме в отделении на Интернациональной, 47 остался только один сотрудник на выдаче и приёмке отправлений, часы работы отделения сокращены до 09:00—16:00, по субботам до 09:00—15:00, в понедельник и воскресенье выходной. Жители Артёмовского городского округа и раньше жаловались на дефицит кадров в почтовых отделениях: так, в 2023 году отделение в Кневичах пришлось обслуживать мобильной бригаде из Владивостока.