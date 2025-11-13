Почтовые отделения массово закрываются в Приморье из-за нехватки кадров — соцсети

А в Артёме в отделении на Интернациональной, 47 остался только один сотрудник на выдаче и приёмке отправлений, часы работы отделения сокращены до 09:00—16:00 , по субботам до 09:00—15:00 , в понедельник и воскресенье выходной. Жители Артёмовского городского округа и раньше жаловались на дефицит кадров в почтовых отделениях: так, в 2023 году отделение в Кневичах пришлось обслуживать мобильной бригаде из Владивостока.