Водитель догнал инженера по зарплате в рейтинге доходных вакансий в Краснодаре

Аналитики платформы SuperJob определили наиболее привлекательные предложения для соискателей в Краснодаре в ноябре. Лидером рейтинга стала вакансия водителя, где компания готова предлагать заработную плату, стартующую от 145 тысяч рублей. В пакет льгот для этой должности входит сменный график, компенсация затрат на проезд для жителей других городов, а также бесплатное питание, корпоративная мобильная связь и полное страхование.