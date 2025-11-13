Ричмонд
Водитель догнал инженера по зарплате в рейтинге доходных вакансий в Краснодаре

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аналитики платформы SuperJob определили наиболее привлекательные предложения для соискателей в Краснодаре в ноябре. Лидером рейтинга стала вакансия водителя, где компания готова предлагать заработную плату, стартующую от 145 тысяч рублей. В пакет льгот для этой должности входит сменный график, компенсация затрат на проезд для жителей других городов, а также бесплатное питание, корпоративная мобильная связь и полное страхование.

На второй позиции расположилась позиция ведущего инженера в химическом отделе с потенциальным доходом до 180 тысяч рублей. Для рассмотрения кандидатуры претенденту необходимо иметь высшее образование по профилю и подтвержденный опыт работы на аналогичных ролях.

Третье место заняла открытая позиция менеджера по развитию дилерской сети, где уровень вознаграждения может достигать 160 тысяч рублей. Соискателям работодатель анонсирует дополнительные корпоративные скидки и бонусные программы.

Помимо этого, в список лучших предложений ноября вошли вакансии менеджера по работе с клиентами и менеджера-технолога с заработной платой от 120 тысяч рублей. Наиболее востребованные кадры отмечаются в сферах розничной торговли, опта, строительства, финансов, автосервиса, а также здравоохранения и информационных технологий.

KrasnodarMedia ранее сообщало, что в список самых дефицитных специальностей на рынке труда Кубани вошли уборщики, токари и агенты недвижимости.

Напомним, что пенсионеры Кубани стали чаще искать работу из-за нехватки денег.